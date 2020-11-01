Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de şu an itibarıyla 58 vefatımız, 896 yaralımız var

01 Kasım 2020 Pazar 14:32 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 15:04

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"ŞU AN İTİBARIYLA 58 VEFATIMIZ VAR, 896 YARALIMIZ VAR"

Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle bir kez daha İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibarıyla 58 vefatımız var, 896 yaralımız var. Bunların 200 kadarı şu anda tedavide ama bunun dışındakiler taburcu edilmiş vaziyetteler. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"YARALARI SOĞUKLAR VE YAĞIŞLAR BASTIRMADAN SARMAKTA KARARLIYIZ"

Bugüne kadarki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız.

Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.

"TÜRKİYE'Yİ EKONOMİ İLE DE ALT EDEMEYECEKLER"

Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler. Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır.

"Biz kaderi Türkiye'nin kaderi ile bütünleşmiş partiyiz. Türkiye varsa biz varız, Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. AK Parti milletin partisidir. Üye sayımız 11 milyonu aştı. Türkiye'de bunun gibi bir başka parti yok."