Başkan Erdoğan, "Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız." dedi.

Erdoğan, "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır." dedi.

Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor. Başka partilerde de aynı kimlikle kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar."