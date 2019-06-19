Başkan Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?

- AK Parti kurulduğu günden beri projesiyle, yatırımıyla milletimizin gönlüne girmiş bir partidir.

- Ümraniye'deki çöplük o zaman büyükşehir belediye başkanı CHP'ydi çöplik patladığında 39 vatandaşımız maalesef öldü. CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Şimdi gelenler de farklı olmayacaktır. Pazar gününe 4 günümüz var, çok çalışmaya var mıyız? Pazar günü inşallah akşam farklı bir müjdeyle yola devam etmeliyiz.

- Son 6 yıldır maruz kaldığımız her saldırıda CHP HDP başta olmak üzere hararetle desteklenmesinin sebebi budur. CHP zihniyetine sesleniyoruz, zulüm 1453'te başlamadı gönüllerin fethi 1453'te başladı.

- 31 Mart'ta seçimin neticesine en çok sevinenlerin arasında yunanlılar vardı. Yunan gazetelerinin başlıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Pazar günü bunu değiştirmeye var mıyız? İnşallah bu işi tersine çevireceğiz.

- Rahmetli Muhammed Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından söylenen sözleri ve şehadetin ardından söylenenleri hatırlayınız. Muhalefete yakın kişilerin yaptıkları çirkinlikleri... Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. İşte pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Akıbet bu kadar işte.