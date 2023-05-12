Başkan Erdoğan seçim duasını Ayasofya'da yapacak

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine saatler kaldı. Son yılların en önemli Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini yapılacak. Muharrem İnce'nin de FETÖ'nün kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesiyle yarışta sadece 3 isim kaldı.

SEÇİM KAMPANYASINI İSTANBUL'DA SONLANACAK



Başkan Erdoğan, 13 Mayıs günü saat 15.00'da Sultançiftliği Merkez Camii önünde yapılacak Sultangazi mitinginde ve ardından saat 17.00'da Şirinevler Ulu Cami önündeki Bahçelievler mitinginde vatandaşlarla buluşacak. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde ise Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, cumartesi günü Ümraniye, Sancaktepe ve Beyoğlu'nda ilçe ziyaretlerine devam edecek. Erdoğan, vatandaşla buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı kılacak.

İLK KEZ OLACAK

Seçimler öncesi her zaman Eyüp Sultan'a gidip namazını kılıp duasını eden Başkan Erdoğan bu kez Ayasofya'yı seçti. Erdoğan bu kez seçim duasını ilk kez Ayasofya'da yapacak.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı. BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.