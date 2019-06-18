Başkan Erdoğan: Seçim sonrası hesabını vereceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Ordu Valisi'ne hakaret eden CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan şöyle konuştu: 15 Temmuz ile alakalı Binali kardeşimin rakibinin attığı tweet'ler var. Nerede Feto ile beraber. Bunlarda yalan çok benim onlarla alakam yok diyorlar. Ordu'da Ordu Valimize it diyor ondan sonra it demedim basitleşme dedim diyor. Dürüst ol siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil. Al birini vur öbürüne. Biz İstanbulumuzu bu tür yalancılara teslim edemeyiz.

Çaldılar denildi ya beyefendi rahatsız olmuş. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum. 'Çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Hukuki usulsüzlüktür ama usulsüzlüğün yanında bunun da bir siyasi ifadesi vardır o da yolsuzluktur. Burada hem yolsuzluk var hem hırsızlık var. Ben mazbatamı aldım diyor. Sen YSK'dan almadın il seçim kurulundan aldın. Daha bu işleri bilmiyorsun. Ne oldu? YSK il seçim kurulunun verdiği mazbatayı iptal etti senden aldı. Bu ne demektir? YSK bu seçimin yenilenmesine karar verdi ve iptal etti. Biz YSK'ya çete demedik. Bay Kemal önce methiyeler düzerken daha sonra YSK'ya çete dedi. Bizim edebimizde böyle bir şey yok ama bunlarda maalesef var.

Ben Ordu Valisine it demedim diyor. Basitleşme dedim diyor. Bütün görsel medyada var yazılı medyada var. Dedin dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin dur bakalım bitmedi iş. Polislerime de yanındaki avanesi onlara da şerefsizler dedi. Onlar da kayıtlarda. Bunların hesabını vereceksiniz. Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsizler dedirtiriz. Utanmıyor musun? Yanına koruma olarak bu milletin polisini alıyorsun ondan sonra benim polisime şerefsizler diyorsun. Herkes yerini de, haddini de bilecek.