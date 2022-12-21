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Politika

Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i törenle karşıladı
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Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi konuk Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde törenle karşıladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall, merdivenlerde tokalaşarak objektiflere poz verdi. Erdoğan ve Sall daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall onuruna resmi öğle yemeği verecek.

Yemeğin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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