Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i törenle karşıladı

Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi konuk Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde törenle karşıladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall, merdivenlerde tokalaşarak objektiflere poz verdi. Erdoğan ve Sall daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall onuruna resmi öğle yemeği verecek.

Yemeğin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.