Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

* (Sırbistan ziyareti) Münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere, 11 anlaşmaya imzayı attık."

* (Sırbistan ile) Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak için adım atmaya devam ediyoruz.

* Sırbistan'daki yatırımlarımız, son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı.

* (Vucic'e) Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini vurguladım.

* Gazze başta olmak üzere işgal Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail'in insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık 'dur' demek gerekiyor.

* 7 Ekim'den bu yana 9 ülke, Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı bir kez daha hatırlatıyorum.

* "Bizler Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım, barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayinin aramızda teşkilidir.

* (Savunma sanayi) Biz de olan imkanlar var, Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz.

* Biz, şu veya bu ülke değiliz. Biz, Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız. Adımlarımızı da birlikte atacağız. Biz de olan imkanlar var, Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz.