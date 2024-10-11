İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2024 Cuma / 8 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2844
  • EURO
    37,5075
  • ALTIN
    2917.74
  • BIST100
    9020.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan Sırbistan'da bir kez daha hatırlattı: Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz
Politika

Başkan Erdoğan Sırbistan'da bir kez daha hatırlattı: Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz

Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '7 Ekim'den bu yana 9 ülke, Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı bir kez daha hatırlatıyorum.' dedi.

11 Ekim 2024 Cuma 14:08 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan Sırbistan'da bir kez daha hatırlattı: Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* (Sırbistan ziyareti) Münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere, 11 anlaşmaya imzayı attık."

* (Sırbistan ile) Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak için adım atmaya devam ediyoruz.

* Sırbistan'daki yatırımlarımız, son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı.

* (Vucic'e) Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini vurguladım.

* Gazze başta olmak üzere işgal Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail'in insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık 'dur' demek gerekiyor.

* 7 Ekim'den bu yana 9 ülke, Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı bir kez daha hatırlatıyorum.

* "Bizler Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım, barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayinin aramızda teşkilidir.

* (Savunma sanayi) Biz de olan imkanlar var, Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz.

* Biz, şu veya bu ülke değiliz. Biz, Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız. Adımlarımızı da birlikte atacağız. Biz de olan imkanlar var, Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.