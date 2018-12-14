Başkan Erdoğan: Siz çıkarın yoksa biz Münbiç’e gireceğiz  

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı’na ve Pullman İstanbul Airport Hotel And Convention Center’da gerçekleştirilen Parlamentolararası Kudüs Platformu İkinci Konferansı’na katıldı. Erdoğan, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunu da huzur ve güvene kavuşturmakta kararlı olduğunu vurgulayarak terör örgütü PYD/PKK’nın, Amerika’nın ve kimi Avrupa ülkelerinin desteğiyle her türlü zulmü, ihaneti sergilediğini söyledi. Erdoğan şunları kaydetti:

Biz bu terör örgütüyle, doğrudan ülkemizi de hedef aldığı için çok daha etkili bir şekilde mücadele ediyoruz. Ama aslında bu örgüte karşı tüm İslam dünyasının topyekün mücadele etmesi gerekir. Çünkü bu örgüt vasıtasıyla Suriye’nin bir bölümü, medeniyetimizin ve kültürümüzün dışına çıkartılmaya, adeta bağrımıza bir hançer saplanmaya çalışılıyor.

HUZUR VE GÜVENE KAVUŞTURACAĞIZ

Bizim böyle bir tehdide izin vermemiz düşünülemez. Bunun için daha önce Cerablus’ta, Afrin’de Rusya ile vardığımız anlaşmayla İdlib’de yaptığımız gibi, Fırat’ın doğusundaki bölgeleri de huzura ve güvene kavuşturmakta kararlıyız.

Dün (Önceki) akşam itibarıyla Irak’ta operasyonlarımızı yaptık. Durduk mu? Yok, bunun gerisi gelecektir.

Oradan gelen tehdidin cevabı da anında verilecektir. Bu terör örgütlerini ya yok edecekler, onlar etmiyorsa biz yok edeceğiz. Dün, Tel Rıfat’tan Afrin’deki askerlerimize yönelik kalleş saldırı, aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Sınırlarımıza yığılan silahların ve teröristlerin bizi hedef alacağı gerçeğini bu olay bir kez daha ispatlamıştır.

Bir insani istihbarat var, bir de teknik istihbarat var. Hem insani istihbaratı kullanıyoruz hem teknik istihbaratı kullanıyoruz. Bunlarla beraber nerede ne var, ne kadar araç geldi girdi, nereye neyi getirdi, bunları da öğreniyoruz.

Bunları ilgililere en üst noktada, Obama’ya da, Trump’a da bunların hepsini anlatmış bir insanım. Fakat hepsi de duyar gibi görünüyorlar ama duymuyorlar.

GECİKMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Bugüne kadar stratejik ortağız, NATO’da beraberiz, uluslararası birçok kuruluşta beraberiz. Bizimle beraber bu adımları atmayanlar veya atamayanların, bu tür kuruluşlarla hiçbir ilgisi, alakası olmayan ülkelere ne yapacaklarını düşünün.

(Cambaza bak cambaza) oyunu haline getirdikleri Münbiç hikayesiyle bizim dikkatimizi dağıtmaya, kararlılığımızı bozmaya çalışıyorlar. ‘Münbiç’i onlardan orayı boşaltacağız. Onları Fırat’ın doğusuna göndereceğiz’ dediler, göndermediler.

Şimdi de diyoruz ki ‘Temizlediniz temizlediniz, çıkardınız çıkardınız, çıkarmadığınız takdirde biz Münbiç’e de gireceğiz.’ Türkiye, müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetmiştir. Bundan sonrası için tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yoktur.

Afrin Operasyonu’nda sahada karşılaştığımız manzara, istihbarat birimlerimizden gelen raporlarla tescillidir. Bu veriler bize Fırat’ın doğusunda neler yapıldığını ve hemen harekete geçmezsek, ileride karşımıza neler çıkacağını göstermeye yeterlidir.