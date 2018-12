Başkan Erdoğan: Siz çıkarın yoksa biz Münbiç’e gireceğiz  

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Külliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye’de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, Trump’a Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı. İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.

Kudüs’ten İslamı silemeyeceksiniz

Başkan Erdoğan Kudüs’ün ümmetin namusu olduğunu belirterek ABD ve işgalci İsrail’e seslendi: “Kudüs’ün şahsı manevisini yok edeceğinizi zannediyorsanız kendinizi aldatıyorsunuz. Bunu yok edemezsiniz.”

Başkan Erdoğan, Kudüs davasının yalnızca Filistin’deki bir avuç Müslümanın davası olmadığını belirterek, “Kudüs, 1,7 milyarlık İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir. Bu dava, hepimizin ortak davası, hepimizin ortak meselesidir” dedi. Kudüs’ün arzın üstünde bir sancak, görkemli bir çınar olduğunu kaydeden Erdoğan “Yüreğimizin yarısı Mekke, geri kalanı da Medine’dir. Bunların üstünde bir tül gibi Kudüs vardır. İşte bunun için biz, ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ diyoruz” diye konuştu.

KENDİNİZİ ALDATIYORSUNUZ

Erdoğan, Kudüs’ü savunmanın insanlığı savunmak, barışı, adaleti, bağımsızlığı savunmak olduğu inancıyla bu meseleye en güçlü şekilde sahip çıktıklarını anlatarak, “Bu süreçte sizlerin ülkemize verdiği destek, sadece bugünümüz adına değil geleceğimiz adına da hayati öneme sahiptir” dedi. İsrail son 50 yıldır Kudüs’teki İslam izlerini silmeye çalıştığını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Silemeyeceksiniz. Bu tarihi gerçeği yok edemeyeceksiniz. Ve tüm 1 milyar 700 milyonluk İslam dünyasını içinde gaflet içerisinde olan yöneticiler olabilir. Ama bu halkları yok edemeyeceksiniz. Müslümanlara ait toprakları, işyerlerini, evlerini hatta ibadethaneleri gasp ederek burada bir soykırım uyguluyor. Buralara bir kaç tane büyükelçilik getirmekle eğer Kudüs’ün şahsı manevisini yok edeceğinizi zannediyorsanız kendinizi aldatıyorsunuz. Bununla bunu yok edemezsiniz. BM’nin beş daimi üyesinin bir tanesinin iki dudağı arasında sıkışmış kalan bu dünya adil bir dünya olamaz.

ANTİSEMİTİZM DEĞİLDİR

Holokost nasıl insanlık dışı suçsa, Gazze sahilinde top oynayan çocuklara bomba yağdırmak da aynı derecede ağır bir insanlık suçudur. Biz mazlumlar arasında ayrım yapmadığımız gibi zalimler arasında da ayrım yapmıyoruz. Birileri her eleştiriyi, vahşet ve katliama yönelik her haklı tepkiyi hemen antisemitizm yaftasıyla önemsiz hale getirmeye çalışıyor. İsrail’in politikalarına tepki göstermek asla antisemitizm değildir. Bütün gayemiz Filistin’de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesidir. Bunun yolu da her fırsatta ifade ettiğimiz gibi 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır.