Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda görüştü

AA 20 Mart 2021 Cumartesi 17:39 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 17:41

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Slovenya arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 10'uncu yıldönümünde, ikili ilişkilerin her alanda gelişme göstermesinden kıvanç duyduğunu ifade etti.

Stratejik Ortaklığın daha nice 10 yıllara erişmesi ve ikili ilişkilere olduğu kadar bölge barışı, istikrarı ve refahına katkıda bulunması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Slovenya'nın son yıllarda ivme kazanan ekonomik ve ticari ilişkilerinin çok daha büyük potansiyele sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

Slovenya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği ilkeli desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının da Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi bakımından somut neticelere vesile olması temennisinde bulundu.