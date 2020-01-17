İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8703
  • EURO
    6,5217
  • ALTIN
    293.282
  • BIST100
    121190
Politika

Başkan Erdoğan, soruları yanıtlıyor

Başkan Erdoğan, soruları yanıtlıyor. Başkan Erdoğan: (Esed'in İdlib saldırısı) Berlin'de Putin ile bu konuları etraflıca ele alacağız

17.01.2020  14:37 - Güncelleme: 17.01.2020  14:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Rejimin ateşkese uymadığının açık bir ispatıdır. Ciddi sıkıntılar var, malum üç şehidimiz oldu. Bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ödeteceğiz. Fakat İdlib'le ilgili son gelişmelerde, 20'ye yakın sivil vatandaş şehit edildi, öldürüldü. Ve bahane her zaman hazır. Bahane şu: Terör örgütleri şunu yapıyor bunu yapıyor, hepsi yalan. Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?

Bu adam güvenilir bir adam değil. Dün Trablus'u bombalamaya devam ettiler. Biz etraflıca bunu çok açık net Berlin'de göreceğiz. Berlin'de söyledikleriyle bunun hemen ardından ne yaparlar bunu da göreceğiz.

Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattığınızdan daha farklı şeyler var."

Tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Sultan Türk çıktı!
Yeni Sultan Türk çıktı!

Yeni Sultan Türk çıktı!

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler
Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin
Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin

Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi
Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.