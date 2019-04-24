Başkan Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ile telefonla görüştü. Başkan Erdoğan, Sirisena'ya Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.