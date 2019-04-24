Başkan Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ile telefonla görüştü. Başkan Erdoğan, Sirisena'ya Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Maithripala Sirisena’ya taziyelerini iletti.
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