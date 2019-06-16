Başkan Erdoğan: Talimat vermişler tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız
Doğu Akdeniz'deki Türk gemileriyle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız.' dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri ile ilgili, "Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla, hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik." ifadelerini kullandı.
MACRON'A TEPKİ
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Fransa'nın (Doğu Akdeniz'de) ne işi var? Biz buraya kıyıdaş, Kıbrıs'a garantörüz. Total adına konuşuyorsan vekaletini göster. Sen ne olarak konuşuyorsun?" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.