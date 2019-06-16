Başkan Erdoğan: Talimat vermişler tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri ile ilgili, "Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla, hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik." ifadelerini kullandı.

MACRON'A TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Fransa'nın (Doğu Akdeniz'de) ne işi var? Biz buraya kıyıdaş, Kıbrıs'a garantörüz. Total adına konuşuyorsan vekaletini göster. Sen ne olarak konuşuyorsun?" dedi.