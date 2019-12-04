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Başkan Erdoğan talimatı verdi: 6 suçta ceza indirimi yok

İkinci yargı paketi hazırlıkları AK Parti MYK’sında ele alındı. Başkan Erdoğan, terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, cinayet ve organize suçlarda indirim yapılmaması talimatı verdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reform Stratejisi kapsamında ikinci yargı paketi hazırlıkları hız kazandı. 2020 yılının başında Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketine ilişkin hazırlıklar AK Parti MYK’sında ele alındı. Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları MYK’ya hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Düzenlemenin içeresinde infaz yasasına ilişkin değişiklikler de yer alıyor. İnfaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre cezalarda düzenleme yapılacak. Bir paket kaçakçılık yapan ile bir ton kaçakçılık yapana verilen cezalar aynı olmayacak. 
 
ORANTILI CEZA UYGULAMASI 
 
Yine parası olmadığı için bir ekmek çalan ile gece eve giren hırsız bir tutulmayacak. İçerideki 288 bin hükümlünün yüzde 91’i 10 adet suç türünden cezaevinde bulunuyor. Bu 10 suçtan 6’sı için Başkan Erdoğan kesin talimat verdi ve bu suçlarda indirim olmamasını istedi. Başkan Erdoğan’ın asla indirim yapılmamasını istediği suçlar “terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar” olarak sıralandı. 
 
BASİT SUÇLARA EV HAPSİ  
 
Basit hırsızlık ve taksirli suçlarla çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin savcılık sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutacak iddianame düzenlemeyecek. Bazı suçlarla ilgili ise ev hapsi uygulamasına gidilecek. Pakete son şekli verilmeden Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin teklifleri de değerlendirilecek. Benzer düzenlemeler tek paket altında toplanacak. 
 
(Akşam)

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