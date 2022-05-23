Başkan Erdoğan tarih verdi: 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşuyor https://t.co/wQil1ulAMh https://t.co/ucxGszMJ89— Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 23, 2022
Yeni tip denizaltı projemizdeki ilk denizaltımız Piri Reis'in bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
Milli dizayn ve ağırlığı milli sistemlerden oluşacak milli denizaltımız Milden'le ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Milden'in inşasına inşallah 2025 senesinde, Gölcük Tersanesi'nde başlıyoruz
Denizaltılarımız 300 metre derinliğe dalabiliyor. Etkili silahlarla donatılan denizaltılarımız çeşitli özelliklere sahip
15-20 yıl öncesine göre hayal dahi edilemeyen bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz
Denizaltılarımız su altında 3 gün görev yapabiliyor
Savunma Sanayii'nde yerlilik oranlarımızı en üst düzeye taşımaya çalışıyoruz
2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız
Reis sınıfı 6 denizaltımızın imalat süresinde elde ettiğimiz tecrübeleri, milli denizaltımızı üretirken kullanacağız
Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetine rağmen bunu başardık
Bize parasıyla verilmeyen silahlar DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütlerine tırlarla aktarıldı
15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden FETÖ'cü alçaklar birçok Avrupa ülkesi tarafından himaye edildi
Türkiye, terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görememiştir
Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetlerine, müttefik ilişkilerinin olduğu devletlerin ayak oyunlarına rağmen teröre karşı başarılı olduk
İsveç'in biz karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız
Bugün Türkiye'nin NATO'ya katkılarından övgüyle söz edenler düne kadar ülkemizi acımasızca eleştiriyordu
İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde "ipe un serme politikası"ndan vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır
İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızı silah, radar, muhabere ve elektronik sistemlerle donatıyoruz
NATO'da oynadığımız rol ortadayken hala müttefiklerimizle yaptırımların kaldırılmasını konuşuyoruz
Beklentilerimiz karşılanmalı, somut adımlar atılmalı