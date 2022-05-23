Başkan Erdoğan tarih verdi: 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşuyor https://t.co/wQil1ulAMh https://t.co/ucxGszMJ89 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 23, 2022

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDA SATIR BAŞLARI:

Yeni tip denizaltı projemizdeki ilk denizaltımız Piri Reis'in bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz

Milli dizayn ve ağırlığı milli sistemlerden oluşacak milli denizaltımız Milden'le ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Milden'in inşasına inşallah 2025 senesinde, Gölcük Tersanesi'nde başlıyoruz

Denizaltılarımız 300 metre derinliğe dalabiliyor. Etkili silahlarla donatılan denizaltılarımız çeşitli özelliklere sahip

15-20 yıl öncesine göre hayal dahi edilemeyen bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz

Denizaltılarımız su altında 3 gün görev yapabiliyor

Savunma Sanayii'nde yerlilik oranlarımızı en üst düzeye taşımaya çalışıyoruz

2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız

Reis sınıfı 6 denizaltımızın imalat süresinde elde ettiğimiz tecrübeleri, milli denizaltımızı üretirken kullanacağız

Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetine rağmen bunu başardık



Bize parasıyla verilmeyen silahlar DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütlerine tırlarla aktarıldı

15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden FETÖ'cü alçaklar birçok Avrupa ülkesi tarafından himaye edildi

Türkiye, terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görememiştir

Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetlerine, müttefik ilişkilerinin olduğu devletlerin ayak oyunlarına rağmen teröre karşı başarılı olduk

İsveç'in biz karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız

Bugün Türkiye'nin NATO'ya katkılarından övgüyle söz edenler düne kadar ülkemizi acımasızca eleştiriyordu

İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde "ipe un serme politikası"ndan vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır



İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızı silah, radar, muhabere ve elektronik sistemlerle donatıyoruz

NATO'da oynadığımız rol ortadayken hala müttefiklerimizle yaptırımların kaldırılmasını konuşuyoruz

Beklentilerimiz karşılanmalı, somut adımlar atılmalı