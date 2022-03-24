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Politika

Başkan Erdoğan tarihi zirvede konuşacak! ''Türkiye bunu yapabilen tek NATO ülkesi''

NATO'nun tarihi olağanüstü zirvesi, Brüksel'de gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede yapacağı açıklamalar hayati önemde görülüyor. Türkiye'nin önemine vurgu yapan ABD'li uzman Richard Outzen, 'Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip. Türkiye Rusya ile iletişimi olan, aynı zamanda Rusya'yı caydırma yeteneği olan tek NATO üyesi.' şeklinde yorumluyor. Avrupalı uzman Alexandra De Hoop Scheefer ise, 'Türkiye gerek askeri gerek siyasi destek anlamında önemli bir role sahip. Daha da önemlisi Zelenski arabulucu olması için birkaç kez Türkiye'ye başvurdu.' diyor.

TRT Haber24 Mart 2022 Perşembe 09:57 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 10:15
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NATO'nun tarihi olağanüstü zirvesi, savaşın gölgesinde, Brüksel'de gerçekleşiyor.

NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan, Ukrayna ile ilişkileri iyi olan ve Rusya ile görüşebilen tek NATO üyesi Türkiye'nin söyleyecekleri ise hayati önemde.

TRT Haber'in sorularını cevaplandıran ABD'li ve Avrupalı uzmanlar, Türkiye'nin konumunu değerlendirdi.

George Mason Üniversitesi'nde Jeopolitika Danışmanı olan Richard Outzen'e göre Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip.

Türkiye Rusya ile iletişimi olan, aynı zamanda Rusya'yı caydırma yeteneği olan tek NATO üyesi.

"ZELENSKİ ARABULUCU OLMASI İÇİN BİRKAÇ KEZ TÜRKİYE'YE BAŞVURDU"

ABD ve Batı Rusya'yı caydıramadı. Rusya, Ukrayna'ya saldırdı.

Batı ağır yaptırımlarla uluslararası toplumdan dışladığı Rusya'ya, diplomasi masasına dönüş çağrısını yineliyor.

Bu konuda da Türkiye'nin önemine vurgu yapılıyor.

German Marshall Fund'dan Alexandra De Hoop Scheefer "Türkiye gerek askeri gerek siyasi destek anlamında önemli bir role sahip. Eğer bir nihai anlaşmaya varılacaksa bu Türkiye'yi arabulucu pozisyonunu kullanmaya zorlayacaktır. Zira Türk yapımı SİHA'lar çok önemli rol oynuyor ama bence daha da önemlisi Zelenski arabulucu olması için birkaç kez Türkiye'ye başvurdu." diyor.

Endişelerin gerçekleşmemesi noktasında Türkiye'nin ittifak içerisindeki kritik önemi sıklıkla dile getiriliyor.

ABD yönetimi Türkiye'nin bu rolüne her fırsatta atıfta bulunuyor.

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