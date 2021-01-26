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Politika

Başkan Erdoğan, Telegram ve BiP'ten bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

AA26 Ocak 2021 Salı 09:14 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 09:15
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Mesajına, "Günaydın kıymetli kardeşim" ifadesiyle başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara'dayız. Milletin Evi'ndeyiz. Saat 13.30'da şehit ve gazi yakınlarımızdan, gazilerimizden, devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden ve engellilerimizden oluşan 3 bin 603 kardeşimizle bir araya gelecek, çeşitli kamu kuruluşlarına atamalarını yapacağız. Bu atamaların her bir kardeşime hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin.

Külliye'deki bu buluşma ve atama merasimi sonrası saat 15.00'te de genel merkezimizde AK Parti MYK toplantısını gerçekleştirip yola devam edeceğiz inşallah. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum."

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