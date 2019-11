Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünyada terörle mücadele konusunda en büyük mücadeleyi veren, en büyük kayıpları yaşayan ve aynı zamanda en büyük başarıları elde etmiş bir ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, “Diyarbakır’daki il teşkilatını niye terk ettiniz? Ey Batı, orada il teşkilatının önündeki anneleri niye görmediniz, niye görmüyorsunuz? İşinize gelmiyor. Siz ikircikli de değilsiniz, siz çok yüzlüsünüz” dedi. Erdoğan,teröristlerin, yaptıklarını fazlasıyla ödediklerini, ödemeye de devam edeceklerini belirterek, “En son terörist inşallah bitinceye kadar bu mücadele devam edecek. Kimse bizden bunu durdurmamızı beklemesin” açıklamasını yaptı. Erdoğan Türkiye’nin uzun ve ağır bedelli terörle mücadele süreci takdir edilmek yerine ülkenin üzerinde besapları olanlar tarafından kullanışlı bir malzeme olarak görüldüğünü belirtti.

TERBİYESİZLEŞTİLER

PKK ve DEAŞ’ın saldırılarına hep seyirci kalındığını, Gezi ve çukur olaylarında Türkiye’nin değil vandalların ve teröristlerin yanında saf tutulduğuna işaret eden Erdoğan, “15 Temmuz darbe girişimi gecesi, hepsinin de heyecanla gecenin sonunda darbecilerin galebe çalmasını beklediklerini çok iyi biliyoruz. Hatta Amerika’da, Avrupa’da ve kimi Arap ülkelerinde bazıları, sabahı beklemeden darbecilere olan desteklerini ifşa etmekten de çekinmediler. Hüsrana uğradılar. Bu hayalkırıklığının etkisiyle giderek hırçınlaştılar, terbiyesizleştiler, pervasızlaştılar” değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ elebaşı Feto’nun ABD’de tutulduğunu anımsatan Erdoğan “Bu, bulunmayan bir hint kumaşı değil. Demek ki burada başka projeler var. Şu anda bu terörist başı Feto, bir projedir. Ama öbür taraftan biz de bir şey olduğu zaman, ‘Bunu bize gönderin.’ Kusura bakmayın” dedi.

DEAŞ İLE BERABERLER

“DEAŞ’ın başı Bağdadi sizin için ne kadar önemli ise Feto denilen bu terörist başı da bizim için o kadar önemlidir” diyen Erdoğan “Ha Apo ha Feto, hiçbir farkı yok” diye konuştu. Suriye’nin kuzeyinde terör koridorunu önlemek için harekat başlatıldığını belirten Erdoğan “müttefik” denilen ülkelerin terörün yanında yer aldığını kaydetti. ‘askerlerimiz çekiyoruz’ diyen ABD’nin askerlerini çekmediğini vurgulayan Erdoğan “Oyalıyorlar. Hep oyalama taktikleri. Bu terör örgütlerini terör örgütü olarak adeta kabul etmediklerini son 2018 terör raporunda yaptıkları açıklamayla da ortaya koydular. Dün bizler de kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı çok açık net yaptık. Bundan sonra böyle” dedi. Erdoğan Türkiye’nin DEAŞ’la mücadelede muazzam başarısının yanında bile yer alan kimsenin olmadığını belirterek “Çünkü bunlar kendileri zaten DEAŞ’la beraber hareket ediyorlar” ifadesini kullandı. Türkiye’yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırma çabalarının sürdüğünü ifade eden Erdoğan “Amaçları, Türkiye’yi takatsiz bırakıp, güney sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör koridoruna razı etmekti. Buna fırsat vermedik” dedi.

Erdoğan, Türkiye’ye silah ambargosu uyguladıklarını, F-35 uçaklarını teslim etmek istemediklerini hatırlattı.Erdoğan “Bunun üzerine biz de öncelikle kendi milli muharip savaş uçağımızın geliştirilmesi sürecini hızlandırdık. Aynı zamanda alternatif tedarik yollarını araştırıyoruz” diye konuştu. Bu konuda da Türkiye’yi teslim alamayınca, asırlık hesapları gündeme getirip, kinlerini kusmaya başladıklarının altını çizen Erdoğan, tehditler savurduklarını ancak bir şey yapamadıklarını söyledi. Erdoğan şunları belirtti: “Bunlar mertçe mücadele etmeyi bilmezler. Bunların her işi sinsilik, ikiyüzlülük, tuzak kurma, oyuna getirme üzerine kuruludur. Şimdi yine benzer çabalar içindeler. Her gün birileri çıkıyor ülkemizi tehdit ediyor. Arada bir de mektuplar yazıyorlar. Böyle yapınca Türkiye korkup geri mi çekiliyor? Siz YPG/PKK’yı terör örgütü olarak raporlarınıza yazmayınca, bu eli kanlı katiller ibra mı oluyor? Elbette hayır.”

Erdoğan Türkiye’nin tehditlere, baskılara eyvallah etmeyeceğini belirterek “Bu bayrak inmez. Bu ezan susmaz. Bu ülke bölünmez. Bu millet diz çökmez. Bu devlet, inşallah, ilelebet payidar kalır” dedi.Erdoğan’ın bu sözleri partililerce ayakta alkışlandı.

BİZİ ALDATAMAZSINIZ

Erdoğan, Türkiye’nin, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti: “Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatlara bağlıyız. Bir şartla, muhataplarımızın da sözlerini yerine getirmeleri halinde bu geçerlidir. Her iki tarafta da belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizi aldatamazlar. Buralar teröristlerden arındırılmış değil. Bir taraftan zaten ‘Petrolü ben çok severim.’ dediği zaman ne var orada? Petrolün yanında petrolü beraber üreteceği teröristler var. Güvenli bölge sınırları ötesindeki teröristler de güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar düzenliyor. Bu duruma seyirci kalmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundansonra da ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.”

REDDEDİYORUZ

Rusya’dan alınan S-400’lerin, F-35 meselesi ve yaptırımlar başta olmak üzere diğer konularla ilişkilendirilmesinin akıl ve mantık işi olmadığını bildiren Erdoğan, “Bu konudaki ısrarları, ülkemize yönelik husumet dalgasının yeni bir aracı olarak görüyoruz. Türkiye ile eşit şartlarda konuşmaya, anlaşmaya hazır olan herkese ülkemizin kapıları da gönül kapılarımız da sonuna kadar açıktır. Ülkemizin ve milletimizin istiklaline, istikbaline, onuruna halel getirecek her türlü davranışı, her türlü teklifi, her türlü ifadeyi peşinen reddediyor, sahibine iade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÖZ KAMAŞTIRICI BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ