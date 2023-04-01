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Politika

Başkan Erdoğan: Teröristlerle koyun koyuna Bay Bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor

Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bay Bay Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdun. Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor, 'beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım, nereye kadar yürüyeceksiniz.' ifadelerini kullandı.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Teröristlerle koyun koyuna Bay Bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

- Elazığ'da bir afet yaşadık mı? Yaşadık. Ardından bu güzel eserleri inşa ettik mi? Ben şimdi sizleri görünce çok mutlu oldum. Rabbime hamdolsun afette geldiğimde burası ne haldeydi, şimdi ne hale geldi.

- Bir yıl içinde 3 bin 750 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek

- TOKİ vasıtasıyla 1,2 milyon kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon insanımızı güvenli evlere taşıdık.

- Şehirlerimizi alt yapısı ve üst yapısıyla modernleştirirken aynı zamanda felaketlere karşı dirençli hale getirdik.

- Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek, deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır. Aynen burada olduğu gibi.

- Toplanıp dağılanlarla değil, söz verip yapanlarla beraberiz. İşte Cumhur İttifakı bu. Projeyi yapamayanlar, temel atamaz.

- Bay bay Kemal senin ömründe kaç konut var acaba söyler misin? Acaba senin kaç belediyelerin kaç konut yaptı?

- Bu ülkede yapılan her işe karşı çıkmayı, engel olmayı maharet sanan bir kesim var. Kimdir bu? CHP. Meslekleri budur. Ama başaramadılar, şimdi de Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar, Bay Bay Kemal kesemeyeceksin.

- Bizim LGBT ile işimiz yok. Bunlar LGBT'yle birlikte dans etsinler. Bizim, milletimizle daha yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, istikbalimiz için verecek mücadelemiz var.

- Hanımefendi (Meral Akşener), senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz. Ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım.

- Bay Bay Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdun. Bay Bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. Beraber yürüyeceğiz diyorlar, yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz.

- Ülke yönetimine dair tek müktesepleri koalisyon dönemlerindeki dermansız Türkiye olanların havsalası, birkaç ayda hastane inşa edeceğimiz gerçeğini almıyor.

- Deprem binalarımızı yıkabilir, canımızdan can koparabilir ama hiçbir şey inancımızı elimizden alamaz, Türkiye Yüzyılı'nın inşası kararlılığımıza ket vuramaz.

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