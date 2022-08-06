Başkan Erdoğan: Toplu iğne üretilemiyordu, şimdi İHA deyince akla Türk SİHA'ları geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu.

Bilişim Vadisi, büyük ve güçlü Türkiye'nin köşe taşıdır

İş insanlarımızı her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz

Savunmada dışa bağımlılık nasıl sıkıntılar oluşturursa, teknolojide bağımlılık da benzer riskler oluşturur

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yenilikçi, kaliteli ve kendi alanında çığır açan projelerin desteklenmesine çok ama çok ehemmiyet veriyorum

Teknolojik bağımsızlığınızı kazanmadan ne ekonomik ne de siyasi anlamda özgürlüğü tesis edebilirsiniz

Ekonomik büyümesini istikrarlı olarak sürdüren sayılı ülkeler arasındayız

2002 yılında sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye'nin ihracatı bugün 250 milyar dolar



Geçen yıl elde ettiğimiz %11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik

İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık

Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin önemini bir kez daha teyit ettik

Dünyada istihdam azalırken, 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık



Türkiye ekonomi modelini taviz vermeden uyguluyoruz. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da çıkaracağız

Türkiye, oyun yazılımı sektöründe Avrupa'da en fazla yatırım alan ülke oldu

Müspet sonuçları önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde özellikle enflasyonda göreceğiz. Türkiye'yi bu süreçten mutlaka çıkaracağız

Bir dönem en temel savunma ihtiyaçlarını bile ithal eden Türkiye bugün pek çok ülkeye ileri teknolojiye sahip milyarlarca dolarlık ürün satıyor

İnsansız hava aracı denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor

"(İnsansız hava araçları) Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var



29 Ekim 2022'de TOGG'un ilk aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz

2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız