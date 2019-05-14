Başkan Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 35 dakika sürdü.
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