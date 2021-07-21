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Politika

Başkan Erdoğan: Türkiye henüz yeni varyantların pençesine düşmüş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye henüz yeni varyantların pençesine düşmüş değil. Ek tedbirlere gerek kalmadan atlatacağız' dedi.

AA21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:03 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programına katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"(Kovid-19) Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir."

"Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarımızla yoğun gayret içindeyiz."

"Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir."

"Kıbrıs Türk Devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz."

"Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır."

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