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Politika

Başkan Erdoğan'dan Kırım açıklaması: Yasa dışı ilhakı tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı basın toplantısında 'Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır.' dedi.

16 Ekim 2020 Cuma 18:50 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 19:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır. Burada 27 Temmuz'dan beri sürdürülen ateşkesin devamını diliyoruz, bölgemizin barış ve istikrarı için elimizden gelen adımı atmaya hazırız. AGİT misyonuna desteğimiz devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız."

Erdoğan: "Ukrayna'nın egemenliğini Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik destekleyeceğiz."

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