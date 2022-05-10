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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi özgürlükçü kuşatıcı Anayasaya mutlaka kavuşturacağız

İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız' dedi.

10 Mayıs 2022 Salı 12:48 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bu ülkede hiçbir yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini istemiyorum"

"Ülkesine, milletine, adalete bağlı yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük etti"

"Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin aradan geçen zamana rağmen muhalefetten önümüze bir metin teklifi gelmedi"

"Ülkemizi özgürlükçü kuşatıcı Anayasaya mutlaka kavuşturacağız"

"Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • İdari Yargı Günü
  • Danıştay

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