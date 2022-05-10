Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bu ülkede hiçbir yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini istemiyorum"



"Ülkesine, milletine, adalete bağlı yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük etti"



"Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin aradan geçen zamana rağmen muhalefetten önümüze bir metin teklifi gelmedi"

"Ülkemizi özgürlükçü kuşatıcı Anayasaya mutlaka kavuşturacağız"

"Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir."