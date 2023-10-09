Başkan Erdoğan: Üniversitelerin bir daha asla yasakla anılmasına müsaade etmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından konu başlıkları;

"Üniversiteler ne kadar dinamik, ne kadar üretken, özgür, gelişmiş olursa toplum da bundan o derece olumlu etkilenir. Üniversiteleri sadece bilim yada meslek öğrenme yeri olarak görmek sığ bir bakış açısıdır. Üniversiteler döneminin fikirler sistemini inşa etmektir. Üniversite toplumun tam merkezinde yer alan bir müessesedir. Geçtiğimiz 1400 yıla damgasını vuran geride iz bırakan devletlerin vasfı bilimde yakaladıkları seviyedir. İlmin merkezinin Doğu'dan Batı'ya kaymasıyla birlikte merkez yer değiştirmiştir. Bilim ve akademide geriye düşen diğer alanlarda da geriye düşer.

Okulu ile inanç değerleri arasında zorlanan, başörtüsünden dolayı ikna odalarına alınan kızlarımızın yaşadığı zulmü asla unutmayız. 28 Şubat döneminde utanç verici sahneler yaşandı. Yaşanan zulmü asla unutmayız.

Üniversite sayısını 76'dan 280'e çıkartarak isteyen her gencin üniversiteye ulaşmasını sağladık. 340 bin öğrenci ile ilk 10 devlet arasındayız. Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz."