Başkan Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap ediyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"BİZ BELEDİYECİLİĞİN OKULUNU KURDUK"

Biz belediyeciliğin okulunu kurduk. Bu bizim işimiz. CHP anlamaz bu işten. Onların olduğu yerde bakıyorsunuz kanalizasyonlar, kanallar... İstanbul'daki otobüsleri hatırlayın... Yağlı bezlerle silinen koltuklar... pislik içinde. İşte İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman dedim ki benim insanıma bu yakışmaz.