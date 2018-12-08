Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başkan Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap ediyor

Başkan Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap ediyor

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
 
"BİZ BELEDİYECİLİĞİN OKULUNU KURDUK"
 
Biz belediyeciliğin okulunu kurduk. Bu bizim işimiz. CHP anlamaz bu işten. Onların olduğu yerde bakıyorsunuz kanalizasyonlar, kanallar... İstanbul'daki otobüsleri hatırlayın... Yağlı bezlerle silinen koltuklar... pislik içinde. İşte İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman dedim ki benim insanıma bu yakışmaz.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Çingene Kızı´ mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

´Çingene Kızı´ mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e fark!

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e fark!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA