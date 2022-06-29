Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden ayaküstü sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarını sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Toplantısının ikinci oturumu öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile de ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelmesi ve yerel saatle 18.45'te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.