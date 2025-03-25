Başkan Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağdı: Haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı.

Skandala siyasilerden tepki yağdı.

Başkan Erdoğan ve ailesine edepsiz saldırı 41 provokatör yakalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır. Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar, toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki göstererek, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır. Net şekilde ifade ediyoruz; bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İstanbul'daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahatı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Söz konusu hakaretleri şiddetle kınayan Altun, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahatı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır.

Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin de kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Ahlaki sınır tanımayan bir grup densizin arkasına saklanıp Türk milletinin kutsallarına, Türk milletinin iradesiyle seçilmiş ve ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz: Milletin sabrıyla oynamayın! Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın! Şiddeti, ahlaksızlığı, densizliği teşvik etmeyin. Bu kepazeliklere bir son verin!"

BAKANLARDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleşen gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yönelik sarf edilen çirkin sözleri lanetledi.

Manevi değerlere ve insani duruşa asla yakışmayan bu seviyesizliklerin karşılıksız kalmayacağını belirten Bolat, bu provokasyonu yapanların ve teşvik edenlerin, milletin kararlı duruşu ve hukukun karşısında hesap vereceğini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da İstanbul'daki gösterilerde, CHP Genel Başkanı'nın sokak çağrısıyla istedikleri ortamı bulan provokatörlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi ve ailesine yönelik yaptıkları hakaretleri lanetleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kutsalı olmayan, sınır tanımayan, ahlak yoksunu vandallar tarafından yapılan bu hadsiz saldırı ne özgürlükle ne de hukukla bağdaştırılabilir. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden gayret eden Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeleri asla kabul etmiyor, en şiddetli şekilde kınıyoruz. Kendi siyasi çıkarları uğruna gençlerimizi maşa olarak kullananlar, kendi siyasi geleceklerini sokak çağrıları yaptıkları gençlerin kararacak hayatları üzerine kuranlar, ülkesi için çalışacak genç zihinleri çıkmaz sokaklara sürüklemekte bir beis görmeyenler, vakit geç olmadan bu tehlikeli oyundan derhal vazgeçmelidir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ise sokakları ve meydanları kuşatmaya, aziz milletin huzurunu ve birliğini bozmaya çalışanların, zehir saçan dilleri ile hadlerini aştığını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum annesine yönelik aşağılık hakaretlerin sahipleri ve bu ahlaksızlığa zemin hazırlayan zihniyet, bu alçaklığın bedelini hukuk önünde ve millet vicdanında mutlaka ödeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da konuya ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul Saraçhane'deki gösterilerde Cumhurbaşkanımızın şahsına, merhum annesine ve değerli ailesine yöneltilen ahlak ve edep dışı hakaretleri ve bu alçak dili kullananları şiddetle lanetliyorum. En kutsal varlıklarımız olan annelerimize edepsiz şekilde sarf edilen ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen ahlak yoksunları bilmeli ki; bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Bu çirkin söylemlere yol açan, toplumu sokaklara çağırıp olaylara zemin hazırlayan muhalefet partisine girdiği lağım çukurunda hak ettiği cevap hem hukuk devletinde hem de halkımız tarafından verilecektir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik ahlaksız hakaretleri şiddetle kınıyorum. Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür, ne de demokratik bir hak arayışıdır. Mesele asla 'barışçıl gösteri' değil, doğrudan bir nefret ve kin provokasyonudur. Milletin iradesine, değerlerine ve ailesine uzanan bu alçak dili asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yaşanan gösterilerde ahlak yoksunu provokatör bir grubun Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlerini en şiddetli şekilde kınıyorum. Hakaret asla ama asla bir hak, özgürlük değildir. Sadece yakıp yıkmayı bilen marjinal grupların polisimize, kamu malına, milletimizin değerlerine sürdürdüğü saldırıları yok sayamayız. Kin ve düşmanlıktan beslenen, gençlerimizi kışkırtan, şiddeti öven ve destekleyen kesimlere sesleniyoruz; artık yeter! Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli ailesine, güvenlik güçlerimize, milletimize karşı yaptığınız bu seviyesizlikleri asla kabul etmiyoruz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tenzile annemize ağza alınmayacak küfür edenleri lanetliyorum. Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır. Bu alçaklığı teşvik edenler de bunun altında kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli ailesine ve merhume validesine yönelik yapılan seviyesiz ve hadsiz saldırıyı nefretle kınıyorum. Bu ahlaksızlık yalnızca Cumhurbaşkanımıza değil, milletimizin ortak değerlerine, aile kavramına ve vicdanına yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Bu çirkin dili meşrulaştırmaya çalışanlar, gençleri öne sürüp perde arkasından provokasyon yürütenler hukuk önünde mutlaka hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve rahmetli annesine yönelik yapılan edepsiz saldırı sadece bir ahlak çöküntüsünün işareti değil, aynı zamanda toplumsal huzuru hedef alan kirli bir zihnin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Söz konusu hareketlere tepki gösteren Fidan, "Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem ailesine edilen küfür, alçakça bir saldırıdır. Bu seviyesizliğin ne fikirle ne özgürlükle ilgisi vardır. Ahlaksızlığa susmak, ona ortak olmaktır. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÜL: KİMSE ŞU MÜBAREK GÜNLERDE MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMAYA KALKIŞMASIN

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhume Tenzile Annemize ve Cumhurbaşkanımızın ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri ve yine aynı gösteriler sırasında Şehzadebaşı Camii'ne yönelik yapılan ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhume Tenzile Annemize ve Cumhurbaşkanımızın ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri ve yine aynı gösteriler sırasında Şehzadebaşı Camii'ne yönelik yapılan ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum. Ramazan ayının manevi iklimi içerisinde bulunduğumuz bu günlerde sergilenen bu tür çirkin davranışlar ve hakaretler, milletimizin ahlaki ve manevi değerleriyle asla bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Sokak çağrıları yapan ve bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenleri kınayan Gül, "Eleştiri sınırlarını aşan, nefret ve hakaret diline dayanan bu tür saldırılar, toplumsal huzurumuzu ve birliğimizi hedef almakta, milletimizin ortak değerlerine zarar vermektedir. Sokak çağrıları yapanları da bu hakaretleri yapanları da şiddetle kınıyoruz. Milletimize, huzurumuza, değerlerimize kimse hakaret edemeyecektir" dedi.