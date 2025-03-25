Başkan Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağdı: Utanç vesikası olarak tarihe geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 55 şüpheli gözaltına alındı.

Skandala siyasilerden tepki yağdı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır. Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar, toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, annesine ve ailesine yönelik yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

"Dün gece İstanbul'da bazı göstericilerin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik sarf ettikleri hakaretler bir utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İfade özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olsa da, bu özgürlük başkalarının onurunu çiğneme, nefret ve düşmanlık tohumları ekme hakkı vermez. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve özellikle merhume annelerine yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırı, sadece bir insana değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapılmıştır. Demokrasi, farklı fikirlerin ifade edilebildiği bir ortamı gerektirir. Ancak bu ortam, nefret söylemi ve hakaret gibi zehirli unsurlarla asla kirletilemez. Eleştiriyle hakareti, anayasal hakla vandallığı, hukukla anarşiyi bir potada eritmek kimseye fayda sağlamaz. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı sarf edilen çirkin sözleri, bu sözleri sarf edenleri ve buna çanak tutanları kınıyorum.

Unutmayalım ki, nefret ve düşmanlık diline prim vermek, demokrasimizi ve temel haklarımızı zedelemekten başka bir işe yaramaz. Ülkemizin, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak, istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde başta siyasiler olmak üzere herkes en üst düzeyde sorumluluk üstlenmeli, bu toprakların fay hatlarıyla oynayacak tehlikeli söylemlerden ve eylemlerden ivedilikle uzaklaşmalıdır."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki göstererek, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır. Net şekilde ifade ediyoruz; bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İstanbul'daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahatı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Söz konusu hakaretleri şiddetle kınayan Altun, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahatı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır.

Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin de kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Ahlaki sınır tanımayan bir grup densizin arkasına saklanıp Türk milletinin kutsallarına, Türk milletinin iradesiyle seçilmiş ve ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz: Milletin sabrıyla oynamayın! Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın! Şiddeti, ahlaksızlığı, densizliği teşvik etmeyin. Bu kepazeliklere bir son verin!"

BAKANLARDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleşen gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yönelik sarf edilen çirkin sözleri lanetledi.

Manevi değerlere ve insani duruşa asla yakışmayan bu seviyesizliklerin karşılıksız kalmayacağını belirten Bolat, bu provokasyonu yapanların ve teşvik edenlerin, milletin kararlı duruşu ve hukukun karşısında hesap vereceğini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da İstanbul'daki gösterilerde, CHP Genel Başkanı'nın sokak çağrısıyla istedikleri ortamı bulan provokatörlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi ve ailesine yönelik yaptıkları hakaretleri lanetleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kutsalı olmayan, sınır tanımayan, ahlak yoksunu vandallar tarafından yapılan bu hadsiz saldırı ne özgürlükle ne de hukukla bağdaştırılabilir. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden gayret eden Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeleri asla kabul etmiyor, en şiddetli şekilde kınıyoruz. Kendi siyasi çıkarları uğruna gençlerimizi maşa olarak kullananlar, kendi siyasi geleceklerini sokak çağrıları yaptıkları gençlerin kararacak hayatları üzerine kuranlar, ülkesi için çalışacak genç zihinleri çıkmaz sokaklara sürüklemekte bir beis görmeyenler, vakit geç olmadan bu tehlikeli oyundan derhal vazgeçmelidir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ise sokakları ve meydanları kuşatmaya, aziz milletin huzurunu ve birliğini bozmaya çalışanların, zehir saçan dilleri ile hadlerini aştığını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum annesine yönelik aşağılık hakaretlerin sahipleri ve bu ahlaksızlığa zemin hazırlayan zihniyet, bu alçaklığın bedelini hukuk önünde ve millet vicdanında mutlaka ödeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da konuya ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul Saraçhane'deki gösterilerde Cumhurbaşkanımızın şahsına, merhum annesine ve değerli ailesine yöneltilen ahlak ve edep dışı hakaretleri ve bu alçak dili kullananları şiddetle lanetliyorum. En kutsal varlıklarımız olan annelerimize edepsiz şekilde sarf edilen ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen ahlak yoksunları bilmeli ki; bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Bu çirkin söylemlere yol açan, toplumu sokaklara çağırıp olaylara zemin hazırlayan muhalefet partisine girdiği lağım çukurunda hak ettiği cevap hem hukuk devletinde hem de halkımız tarafından verilecektir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik ahlaksız hakaretleri şiddetle kınıyorum. Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür, ne de demokratik bir hak arayışıdır. Mesele asla 'barışçıl gösteri' değil, doğrudan bir nefret ve kin provokasyonudur. Milletin iradesine, değerlerine ve ailesine uzanan bu alçak dili asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yaşanan gösterilerde ahlak yoksunu provokatör bir grubun Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlerini en şiddetli şekilde kınıyorum. Hakaret asla ama asla bir hak, özgürlük değildir. Sadece yakıp yıkmayı bilen marjinal grupların polisimize, kamu malına, milletimizin değerlerine sürdürdüğü saldırıları yok sayamayız. Kin ve düşmanlıktan beslenen, gençlerimizi kışkırtan, şiddeti öven ve destekleyen kesimlere sesleniyoruz; artık yeter! Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli ailesine, güvenlik güçlerimize, milletimize karşı yaptığınız bu seviyesizlikleri asla kabul etmiyoruz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tenzile annemize ağza alınmayacak küfür edenleri lanetliyorum. Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır. Bu alçaklığı teşvik edenler de bunun altında kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli ailesine ve merhume validesine yönelik yapılan seviyesiz ve hadsiz saldırıyı nefretle kınıyorum. Bu ahlaksızlık yalnızca Cumhurbaşkanımıza değil, milletimizin ortak değerlerine, aile kavramına ve vicdanına yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Bu çirkin dili meşrulaştırmaya çalışanlar, gençleri öne sürüp perde arkasından provokasyon yürütenler hukuk önünde mutlaka hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve rahmetli annesine yönelik yapılan edepsiz saldırı sadece bir ahlak çöküntüsünün işareti değil, aynı zamanda toplumsal huzuru hedef alan kirli bir zihnin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Söz konusu hareketlere tepki gösteren Fidan, "Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem ailesine edilen küfür, alçakça bir saldırıdır. Bu seviyesizliğin ne fikirle ne özgürlükle ilgisi vardır. Ahlaksızlığa susmak, ona ortak olmaktır. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, CHP Genel Başkanı ve yöneticilerinin günlerden beri sürdürdükleri sokak çağrıları ile marjinal gruplara alan açtığını, "ahlaksız, aşağılık müptezel küfür ve hakaretleri" sergilemelerine meydan verdiklerini belirtti.

"Bu ahlaksız alçak hezeyanları şiddetle lanetliyorum. Bu haysiyet yoksunu rezil duruma derhal son verilmelidir" değerlendirmesinde bulunan Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik bu alçak hakaret ve saldırıların gereğini devletin kurumları harfiyen yerine getirecektir. Sokak çağrılarıyla, yalanlarla, iftiralarla, kaos, kargaşa, hakaret ve küfür ile yolsuzluklarını örteceklerini, adaletin tecellisine mani olacaklarını, kamu düzenini, kamu güvenliğini bozabileceklerini, düşünenler bilmelidirler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, darbecilere, ahlaksızlara, dışardan kumandalı kuklalara ve kuklacılarına rağmen yoluna devam edecek; dünyada ve milletimiz nezdinde saygın bir yeri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflerine ulaşacaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya ise Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı olduğunu hatırlatarak, "Saraçhane'deki protesto gösterilerinde militanvari bir üslupla, hayasızca ve pervasızca Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.

Zafer Sırakaya, şunları dile getirdi:

"Vandalizmi kendilerine yol edinmiş, devletimizi, kolluk güçlerimizi aleni bir şekilde hedef alan militan gurupların kamu malına zarar veren had bilmez gösterileri, devletimize, hükümetimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik aşağılık sloganları, artık haddini aşan bir seviyeye gelmiştir. Bu kin ve öfke dolu eylem ve protestoları demokratik zemine çekme görevi CHP'nindir. CHP ve yönetimini milletimizi kutuplaştıran, birbirine düşman etmeyi hedefleyen sokak eylemlerine son vermek için çağrıya, Saraçhane'de atılan aşağılık sloganları telin etmeye davet ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu da "İstanbul'daki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum annesi ve ailesine yönelik aşağılıkça hakaretleri şiddetle lanetlediğini" vurguladı.

Zorlu, "Bu hadsizlikle aslında milyonların iradesi, devletimizin ali makamı da hedef alınmıştır. Siyaset kisvesi altında toplumu kaosa teşvik etmek, demokrasi söylemlerinin arkasına sığınarak caddeleri savaş alanına dönüştürmek bir çıkmaz sokaktır. Ülkemizi bu denli çirkinliklerle küçük düşürmeye çalışanların, devletimizin çatısını hedef alanların karşısında milletimizin birliği kaim olacaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan ise sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Günlerdir hırsızlığı, yolsuzluğu arsızca savunan alçaklar, Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgimizdir. 15 Temmuz gecesini kimlere nasıl dar ettiysek aynısını yine ve yeniden yapmaktan bir an geri durmayız. Özgür Özel meşrepli, Ekrem İmamoğlu ahlaklı edepsizler o meydanları size de dar ederiz. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum Tenzile annemize saldırdığınız bugün, bizim sabrımızın sona erdiği gündür."

TBMM BAŞKANVEKİLİ BOZDAĞ'DAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik ahlaksız ve edepsizce küfür edenleri, bu küfre zemin hazırlayanları lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Eylemlerde Erdoğan'a, ailesine ve annesine yönelik küfürler savuran alçakları lanetlediğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimizde 'cennet annelerin ayakları altındadır' ve anne en kutsal varlığımızdır. Her bir anne değerlidir ve her bir anne evladı için en vazgeçilmez kişidir. Kendini bilmez, hadsiz ve densizleri, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik ahlaksız ve edepsizce küfür edenleri, bu küfre zemin hazırlayanları bir kez daha lanetliyorum."

Ahlaksızlığı ve alçaklığı yapanların Türk milleti ve hukuk önünde hesap vereceğini vurgulayan Bozdağ, Şehzadebaşı Camisi'ne ve caminin bahçesindeki asırlık mezar taşlarına yapılan saldırıları ve saygısızlığı da lanetledi.

Bekir Bozdağ, "Ülkemizde demokratik hak arama yolları açıktır. Ancak sokakları trafiğe kapatmak, muhterem ve merhume bir anneye küfür etmek, dini yapılara ve tarihi eserlere zarar vermek demokratik hak arama yöntemi değildir, hukuk tanımazlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ TBMM GRUBU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane önünde düzenlenen gösteriler esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhume annesi Tenzile Erdoğan ve ailesine yönelik alçakça hakaretleri lanetlediğini ifade etti.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, "Birilerinin niyetini ve hesabını çok iyi biliyoruz. Ramazan ayının bu son günlerinde milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup başkanvekilleri de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret edenlere tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, açıklamasında, "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhume Tenzile Annemize ve Cumhurbaşkanımızın ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri ve yine aynı gösteriler sırasında Şehzadebaşı Camii'ne yönelik yapılan ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

Ramazanın manevi iklimi içerisindeki bu günlerde sergilenen bu tür çirkin davranış ve hakaretlerin, milletin ahlaki ve manevi değerleriyle bağdaşmadığının altını çizen Gül, "Eleştiri sınırlarını aşan, nefret ve hakaret diline dayanan bu tür saldırılar, toplumsal huzurumuzu ve birliğimizi hedef almakta, milletimizin ortak değerlerine zarar vermektedir. Sokak çağrıları yapanları da bu hakaretleri yapanları da şiddetle kınıyoruz. Milletimize, huzurumuza, değerlerimize kimse hakaret edemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabından "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum." ifadesinin de yer aldığı paylaşımını alıntılayarak, "Siz nelere sebep olduğunuzu anladığınızda, geriye gecikmiş bir pişmanlık kalacak. O küfürler sizin annenize de hiçbir anneye de edilmesin. Siz gençleri ve kendinizi siyasi ikbal uğruna adeta kör bir karanlığa çekiyorsunuz. Yazıklar olsun bu yollarla kazanılacak siyasi geleceğe." şeklinde tepki gösterdi.

- "ÇIĞIRTKANLIK YAPMADAN ÖNCE SEBEP OLDUĞUNUZ ŞEYLERİ DÜŞÜNECEKTİNİZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Testinin içinde ne varsa dışına da o sızar." ifadesini kullandı.

Anneye hakaretin, ahlaksızlığın, rezilliğin en aşağılık hali olduğunu vurgulayan Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yapılan hakaretlerin, millete yapıldığını ifade etti. Zengin, "Çığırtkanlık yapmadan önce sebep olduğunuz şeyleri düşünecektiniz. Gerçek siyasetçi elbette bunları öngörürdü. Ama ikbal düşkünlüğü, koltuk sevdası öyle gözleri bürümüş ki... Şimdi özürlerinizi de önünüze alıp varsa birazcık kabiliyetiniz, sebep olduğunuz şeyleri bir düşünün ve daha fazla bu memlekete zarar vermeyin." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da söz konusu hakaretleri lanetlediğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alçakça planlanan ve pervasızca yürütülen bu organize saldırılar yalnızca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, milletimizin değerlerini hedef almaktadır. Provokatörlerin, şiddet ve nefret diliyle toplumun sabrını sınadıkları bu dönemde, milletimizin huzurunu bozanlara karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Aç tavuk misali kendini darı ambarında zannedenlerin, terbiye hasletinden nasipsiz kalanların haddini ve hududunu bilmesi, bilmiyorsa ivedilikle öğrenmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin liderine ve milletimizin kutsallarına saldıran alçaklarla hukuk önünde hesaplaşacağız."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu alçaklığın sebebi CHP yönetimidir. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume annesine yapılan alçakça hakaretleri en ağır şekilde lanetliyorum. Ramazan ayında sergilenen bu arsızlık, milletimize ve onun değerlerine yapılmış ağır bir saldırıdır. Hesabı mutlaka sorulacaktır."