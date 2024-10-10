CHP VE DEM ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından oluşan Yenikapı ruhunu yeniden hatırlatan liderler, o dönem muhalefetle sağlanan milli birlik ve dayanışma atmosferinin önemini bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize yönelik tehditler devam ediyor, bu süreçte iç cepheyi güçlü tutmak hayati öneme sahip" derken, MHP lideri Bahçeli de muhalefetin bu çağrıya kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti.

"KADER İTTİFAKI" NEDEN ÖNEMLİ?

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terör örgütleri ve küresel tehditlerle mücadelesinde tüm siyasi partilerin ortak bir duruş sergilemesinin önemini vurguladı. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, muhalefete çağrıda bulunarak, "Kader İttifakı" ile Türkiye'nin güvenlik ve dış politika konularında ortak bir irade ortaya koymasını istediklerini belirtti.

"CHP VE DEM KENDİ ANGAJMANLARININ ESİRİ"

MHP Lideri Bahçeli, CHP ve DEM Parti'nin, Türkiye'nin güvenliği konusunda yeterli adımları atmadığını ve bu durumun "Kader İttifakı" fikrinin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. Muhalefetin bu konuda cesur ve bağımsız bir duruş sergileyemediğini dile getiren Devlet Bahçeli, "CHP, içerideki liderlik çekişmesi ve çok parçalı yapısı nedeniyle Türkiye için politika üretme konusunda zayıf kalıyor" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN, MUHALEFETİN 'HİTLER' BENZETMESİNE TEPKİ

CHP'nin bazı isimleri tarafından yapılan "Hitler" benzetmesine de tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Tarih ve gerçekler çarpıtılarak yapılan bu tür benzetmelerin amacı, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine zarar vermek" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür benzetmeleri kabul edilemez bulduğunu ve bu söylemlerin Türkiye'nin güvenlik ve beka sorunlarını görmezden gelme çabası olarak değerlendirdi.

MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin yaptığı bu çağrı, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik meseleleri ile ilgili olarak tüm siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerektiğine dair bir hatırlatma niteliği taşıyor. Başkan Erdoğan, muhalefete seslenerek, "Silahı bir çözüm aracı olarak gören zihniyetle siyaset yapılmaz" derken, Bahçeli de, "CHP ve DEM'in milli meselelere daha hassas yaklaşmaları gerekiyor. Gelin, ülkemizin geleceği için bu çağrıya kulak verin" dedi.

CHP VE DEM ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin çağrısına henüz CHP ve DEM kanadından henüz cevap gelmedi. Bu durum, muhalefetin "Kader İttifakı" çağrısına nasıl bir cevap vereceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.

YENİKAPI MİTİNGİNDE 'KADER İTTİFAKI' UMUTLARI YEŞERMİŞTİ

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişiminin akamete uğratılmasının ardından Yenikapı'da düzenlenen mitinge dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Burada dayanışmaya dair umutlar yeşerirken Kılıçdaroğlu'nun birliğin sağlanması gereken günde siyaset yapması yine hayal kırıklığına sebep olmuştu.

Sonrasında Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı" ifadeleriyle terörizmden yana olduğunu ortaya koydu.

2023 genel seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu koltuğu Özgür Özel'e kaptırdı. 'Değişim' naraları atan Özel de aynı siyasi anlayışı sürdürüyor.

FETÖ'CÜLER DEVLET KADEMELERİNDEN TEMİZLENDİ

Türkiye peş peşe büyük harekatlarla, Irak ve Suriye'de PKK/YPK terörünü sınır ötesine püskürttü. Ancak ne Siyonizm planlarından vazgeçti ne de tehdit tamamen ortadan kalktı. Türkiye'de bombalar patlamadığı için, teröristler yol kesip, köy basıp katliam yapamadığı için kimileri unutmuş olsa da hala sınır ötesinde şehit veriliyor, teröristler inlerinde vuruluyor.

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