Başkan Erdoğan, Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuşuyor.

AA 04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:44 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 18:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni döneme hazırlık için vergi mekanizmalarının etkin ve hızlı işletilmesi öngörülebilirliğin temel şartıdır." dedi.

"Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları, ön yargılı yaklaşımları hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz." diyen Erdoğan, "Ülkemizin sadece toparlanma değil onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı." ifadesini kullandı.

"Salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında ekonomi programımızı aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sosyal Koruma Kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti.

Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü bir şekilde çıkması hemen birilerini rahatsız etti.

Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar.

Firmalarımızın önemli bir kısmı salgın döneminde de üretimlerine devam ettiler. Normalleşme takviminin genişlediği haziran ayında her alanda oldukça güçlü bir canlanma yaşandı."

'Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem ülkemizde organize sanayi bölgesi sayısı 320'ye ulaştı hem de bu imkana sahip olmayan ilimiz kalmadı." dedi.

Erdoğan, "Enflasyonu, en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

"AB'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken Türkiye'yi dışarda bırakması bu rahatsızlığın işaretidir." diyen Erdoğan, "Tarihi tekerrür ettirmek amacıyla içeride ve dışarıda ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bu defa Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz yakın tarihinde görülmedik ölçüde güçlü bir bölgesel aktör haline geldi." diye konuştu.