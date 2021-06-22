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Politika

Başkan Erdoğan: Yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz

Katar Ekonomi Forumu'na video mesaj gönderen Başkan Erdoğan, 'Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz.' dedi.

22 Haziran 2021 Salı 15:00 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 15:03
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Katar Ekonomi Forumu'na video mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan küresel ekonominin sancılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Dünya ekonomisi 2020'de dünya yüzde 3.5 küçüldü. Küresel ticaret yüzde 10'a yakın daraldı. 2021 yılının ilk çeyreğinde yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme oranı yılın geri kalanı için beklentilerimizi artırdı. Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz. OECD raporlarında Türk ekonomisi için 2021'de yüzde 5,7 ve 2022'de yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor. Bu, OECD üyeleri arasında öngörülen en güçlü toparlanmalardan biridir." dedi.

Başkan Erdoğan, "Az gelişmiş ülkeler salgın konusunda kaderine terk edildi. Araştırmalar 85 yoksul ülkenin aşıya ulaşamadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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