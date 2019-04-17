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Başkan Erdoğan Zarif'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şam’da Beşşar Esad ile görüşme yaptıktan sonra Ankara’ya gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i kabul etti.

  • STAR ANKARA
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı gerçekleşen 1 saat 10 dakikalık görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Zarif, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinde “Esad ile görüşmesinin raporunu” Başkan Erdoğan’a sunacağını belirtmişti. Öte yandan Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan ve 1,5 saat süren Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’na ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Başkan Erdoğan Zarif görüşmesinden sonra Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı’na da başkanlık yaptı.

Erdoğan’ın başkanlık ettiği Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı 1 saat20 dakika sürdü.      

Başkan Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’na başkanlık yaptı.

ÖZAL HER ZAMAN HİZMETLERİYLE ANILACAK

Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 26. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Turgut Özal, her zaman değerli hizmetleriyle anılacak, hayırla yad edilecektir. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a vefatının yıl dönümünde Allah’tan rahmet niyaz ediyor kendisini saygıyla anıyorum.” Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı vefatının 26. yılında rahmetle andı. 

İstanbul’un göbeğinde aile boyu tekme, tokat ve sopalı kavga kamerada

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