Başkan Erdoğan Zarif'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı gerçekleşen 1 saat 10 dakikalık görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Zarif, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinde “Esad ile görüşmesinin raporunu” Başkan Erdoğan’a sunacağını belirtmişti. Öte yandan Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan ve 1,5 saat süren Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’na ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Başkan Erdoğan Zarif görüşmesinden sonra Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı’na da başkanlık yaptı.

Erdoğan’ın başkanlık ettiği Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı 1 saat20 dakika sürdü.