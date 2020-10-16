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Politika

Başkan Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşüyor.

AA16 Ekim 2020 Cuma 15:18 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 15:19
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi başladı.

Vahdettin Köşkü'nde baş başa yapılan ve saat 15.00'de başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

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