Başkan Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

<p>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi başladı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/16/22690728.jpg'/><p>Vahdettin Köşkü'nde baş başa yapılan ve saat 15.00'de başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/16/22690732.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/16/22690730.jpg'/>