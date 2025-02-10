Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora beratı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

5 yıl aradan sonra dost ve kardeş ülke Malezya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kendimizi evimizde, kardeşler arasında hissediyoruz. Asya'nın iki yakasında yer alan Malezya ve Türkiye dost, kardeş ve ortaktır. 2014 yılında olan ilişkilerimizi 2022 yılında stratejik düzeye çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Bir dönem ülkemize hakim olan dönemde çok sayıda öğrencimiz Türkiye'de akademik kariyer yaptı. Bugün Türkiye olarak 190'ı aşkın ülkeye yükseköğrenim imkanı sunuyoruz.

"40 BİN ÖĞRENCİSİYLE MALEZYA AKADEMİK HAYATINDA SEÇKİN BİR ROL OYNUYOR"

Malezya'nın yüksek öğretimde bir çekim haline gelmesinden sebeplerinden biri Malaya Üniversitesi'dir. 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında seçkin bir rol oynuyor. Üniversiteler toplumun kalkınması için güçlü bir fonksiyona sahiptir. Aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır. Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Fahri doktora unvanı dolayısıyla tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyorum.