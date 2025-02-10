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Politika

Başkan Erdoğan'a fahri doktora beratı: Türkiye ve Malezya coğrafi uzaklığa rağmen kardeştir

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından tevdi edilen “Fahri Doktora Beratı Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asya'nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya coğrafi uzaklığa rağmen esasen birbirlerinin dost, kardeş ve aynı zamanda ortağıdır' ifadelerini kullandı.

10 Şubat 2025 Pazartesi 10:26 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'a fahri doktora beratı: Türkiye ve Malezya coğrafi uzaklığa rağmen kardeştir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora beratı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

5 yıl aradan sonra dost ve kardeş ülke Malezya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kendimizi evimizde, kardeşler arasında hissediyoruz. Asya'nın iki yakasında yer alan Malezya ve Türkiye dost, kardeş ve ortaktır. 2014 yılında olan ilişkilerimizi 2022 yılında stratejik düzeye çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Bir dönem ülkemize hakim olan dönemde çok sayıda öğrencimiz Türkiye'de akademik kariyer yaptı. Bugün Türkiye olarak 190'ı aşkın ülkeye yükseköğrenim imkanı sunuyoruz.

"40 BİN ÖĞRENCİSİYLE MALEZYA AKADEMİK HAYATINDA SEÇKİN BİR ROL OYNUYOR"

Malezya'nın yüksek öğretimde bir çekim haline gelmesinden sebeplerinden biri Malaya Üniversitesi'dir. 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında seçkin bir rol oynuyor. Üniversiteler toplumun kalkınması için güçlü bir fonksiyona sahiptir. Aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır. Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Fahri doktora unvanı dolayısıyla tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyorum.

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