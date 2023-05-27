Çelik, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, darbenin Türkiye'de millet iradesine karşı bütün kötülüklerin kapısını açtığını belirtti.

Darbeden sonra, kötülüklerin Yassıada zihniyetiyle sistematik olarak devam ettirildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu zihniyeti savunanlar, millet iradesini gasp ederek bu ülkeye büyük zararlar verdiler. Kendini milletin üstünde gören bu zihniyetle mücadele etmeye devam ediyoruz. Şehit Başbakanımız Adnan Menderes ile bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz."

"İŞTE 27 MAYIS KAFASI BUDUR"

Terör destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında akıl almaz açıklamalarda bulundu. Her vatandaşın oy kullanma vazifesini ve seçim hakkını hiçe sayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verecek seçmene yönelik, 'Yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes' diyerek 'ahlaksızla' itham etti.

Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki göstererek "Kendine oy vermeyen herkesi linç etmeye çalışıyor. İşte Yassıada zihniyeti budur. İşte 27 Mayıs kafası budur" ifadelerini kullandı.