Başkan Erdoğan'dan, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e özel teşekkür

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Göreve Başlama Töreni düzenlendi. Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de iştirak etti.

Başkan Erdoğan ile Gül, tören salonunda selamlaştı.

GÜL'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Tören coşkusu ülke çapında büyük bir heyecanla izlenirken Başkan Erdoğan, törende katılım gösteren önemli konuklara tek tek teşekkür etti. Başkan Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü unutmadı. Erdoğan "Halef- selef olduğumuz 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül beyefendiye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gül, Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmişti.