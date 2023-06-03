İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e özel teşekkür
Politika

Başkan Erdoğan'dan, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e özel teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Göreve Başlama Töreni'ne katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür etti.

3 Haziran 2023 Cumartesi 20:27 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e özel teşekkür
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Göreve Başlama Töreni düzenlendi. Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de iştirak etti.

Başkan Erdoğan ile Gül, tören salonunda selamlaştı.

GÜL'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Tören coşkusu ülke çapında büyük bir heyecanla izlenirken Başkan Erdoğan, törende katılım gösteren önemli konuklara tek tek teşekkür etti. Başkan Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü unutmadı. Erdoğan "Halef- selef olduğumuz 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül beyefendiye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gül, Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.