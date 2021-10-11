Başkan Erdoğan'dan ''3600 ek gösterge'' müjdesi

11 Ekim 2021 Pazartesi 14:26 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:51

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Yüz yüze eğitimde 5. haftayı geride bıraktık. Sürecin başarısı için gayret göstermemiz gerekiyor. Eğitim faaliyetlerimiz hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan devam ediyor. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığımız herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her konudaki gayretlerini sürdürüyor.

* Aşılama ile toplumsal bağışıklığı ne kadar sağlarsak kışın o kadar rahat ederiz.

* Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık.

* AR-GE merkezlerini son derece önemli buluyoruz. Bu merkezlerle yeni teknolojilerin takip edilmesi kolaylaşacaktır.

* 28 Şubat sürecinde meslek okullarımız katsayı zulmüne maruz kaldı.

* (Eğitimde) Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir.

* Liselere geçiş sisteminde başarı gösteren öğrencilerimiz artık mesleki eğitimi daha çok tercih ediyor.

* Hangi lisede okursa okusun, devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir.

* Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.

* Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz.

* Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü piyasasına geçme imkanı getiriyoruz.

Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak.