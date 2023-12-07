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Politika

Başkan Erdoğan'dan 6 yıl sonra Atina'da diplomatik temas: Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yılın ardından Yunanistan'daki temaslarına başladı. Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan 6 yıl sonra Atina'da diplomatik temas: Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezinde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakelaropulu ile görüşmeye geçmeden önce yaptığı konuşmada, 6 yıl aradan sonra Atina'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün geniş bir bakanlar heyetiyle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı görüşmeler yapacaklar. Tabii hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır."

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Sakelaropulu basına kapalı görüşmeye geçti.

Sakelaropulu ile yapılan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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