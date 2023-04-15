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Politika

Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona: Millete umut olacak hiçbir projeleri yok

Kocaeli'ndeki iftar programında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan 7'li koalisyona yönelik, 'Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladılar. Terör örgütüyle pazarlığa kadar her türlü yolu deniyorlar. Abuk subuk vaatlerle günü kurtarmaya çalışıyorlar. Millete umut olacak hiçbir projeleri yok.' dedi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 20:33 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona: Millete umut olacak hiçbir projeleri yok
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Başkan Erdoğan, Kocaeli'ndeki iftar programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları;

- (Deprem bölgesinde) Dün itibarıyla inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu.

- Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız. İnşası tamamlanan köy evlerinin bazılarının teslimatını yapacağız.

- Şanlıurfa ile birlikte bu rakam daha da büyüyecek. Hatay hariç tüm illerimizdeki enkaz kaldırma çalışmalarını bayrama kadar bitiriyoruz.

- Yaraları tamamen sarıncaya, depremin izlerini tamamen silinceye kadar sahada olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı tekrar eski düzenine kavuşturuncaya kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, depremzedelerimize sahip çıkacağız.

- Seçimler yaklaştıkça birileri yine tüm tuşlara basmaya başladı. Terör örgütünün uzantılarıyla iş birliğinden, sapkın yapılarla yürütülen pazarlıklara kadar her türlü yolu deniyorlar.

- Ülkenin ve milletin geleceğine dair hiçbir ufukları, hiçbir hayalleri yok. Gençlerimize umut aşılayacak emek ürünü hiçbir vizyonları yok. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kapasiteleri yok.

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