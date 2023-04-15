Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona: Millete umut olacak hiçbir projeleri yok

Başkan Erdoğan, Kocaeli'ndeki iftar programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları;

- (Deprem bölgesinde) Dün itibarıyla inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu.

- Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız. İnşası tamamlanan köy evlerinin bazılarının teslimatını yapacağız.

- Şanlıurfa ile birlikte bu rakam daha da büyüyecek. Hatay hariç tüm illerimizdeki enkaz kaldırma çalışmalarını bayrama kadar bitiriyoruz.

- Yaraları tamamen sarıncaya, depremin izlerini tamamen silinceye kadar sahada olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı tekrar eski düzenine kavuşturuncaya kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, depremzedelerimize sahip çıkacağız.

- Seçimler yaklaştıkça birileri yine tüm tuşlara basmaya başladı. Terör örgütünün uzantılarıyla iş birliğinden, sapkın yapılarla yürütülen pazarlıklara kadar her türlü yolu deniyorlar.

- Ülkenin ve milletin geleceğine dair hiçbir ufukları, hiçbir hayalleri yok. Gençlerimize umut aşılayacak emek ürünü hiçbir vizyonları yok. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kapasiteleri yok.