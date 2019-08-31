Başkan Erdoğan'dan ABD'ye net F-35 mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile F-35 krizi konusunda açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Uçaklar bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı şekilde başımıza gelecekleri herhalde bekleyecek halimiz yok." dedi.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: Hava savunma sistemi ihtiyaçlarımız için bizim açımızdan S400 ile Patriot arasında bir fark yoktur. Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz. Nitekim de öyle yaptık. Gündemde F-35 meselesi var. Parasını ödediğimiz uçaklar bize teslim edilmiyor. 1,35 milyar dolar ödeme yaptık. Pilotlarımızın eğitimi sona erdiriliyor. Bu durumda elimiz kolumuz bağlı bekleyecek halimiz yok. Gereği neyse yaparız.