01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:44

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* (AB'nin seyahat listesi) Ülkelerin kısıtlayıcı politikaları sağlık değil, siyasi sebepli.

* Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye'nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur.

* Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.

* (Ekonomi) Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz

* Türkiye, Libya'yı darbecilerin insafına bırakmayacak.

* Mankurtları bir kenara bırakacak olursak gönlünü kazanamayacağımız kimse yok.

* Önümüzde 2023 yılına kadar geniş bir vakit var.

* Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor.

* Nasipse, ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

ALBAYRAK AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLER



Bazı konuları konuşmak bile insanın canını acıtıyor. Bırakınız ahlakı insanlıktan nasibini almamış bazı alçaklar bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Hukuk önünde işledikleri suçun hesabını elbette soracağız. Bu alçakların peşini bırakmayacağız