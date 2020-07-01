İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8572
  • EURO
    7,6966
  • ALTIN
    394.078
  • BIST100
    115890
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan ahlaksız paylaşımlara çok sert tepki: Bu alçakların peşini bırakmayacağız
Politika

Başkan Erdoğan'dan ahlaksız paylaşımlara çok sert tepki: Bu alçakların peşini bırakmayacağız

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Albayrak Ailesine yönelik sosyal medyadaki ahlaksız mesajlara çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, 'Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız.' dedi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:44
ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* (AB'nin seyahat listesi) Ülkelerin kısıtlayıcı politikaları sağlık değil, siyasi sebepli.

* Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye'nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur.

* Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.

* (Ekonomi) Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz

* Türkiye, Libya'yı darbecilerin insafına bırakmayacak.

* Mankurtları bir kenara bırakacak olursak gönlünü kazanamayacağımız kimse yok.

* Önümüzde 2023 yılına kadar geniş bir vakit var.

* Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor.

* Nasipse, ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

ALBAYRAK AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLER

Bazı konuları konuşmak bile insanın canını acıtıyor. Bırakınız ahlakı insanlıktan nasibini almamış bazı alçaklar bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Hukuk önünde işledikleri suçun hesabını elbette soracağız. Bu alçakların peşini bırakmayacağız

Birikimini 'ateşe' attı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.