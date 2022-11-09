Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulduğunu açıkladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmî Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun.