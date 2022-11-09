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Politika

Başkan Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulduğunu duyurdu

9 Kasım 2022 Çarşamba 13:34 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı açıklaması
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulduğunu açıkladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmî Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun.

  • Başkan Erdoğan
  • Alevi-Bektaşi
  • Cemevi

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