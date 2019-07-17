Başkan Erdoğan'dan anlamlı 15 Temmuz paylaşımı

Başkan Recep Tayip Erdoğan, Twitter ve YouTube hesaplarından 15 Temmuz'la ilgili bir video paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan, paylaşımına “Milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız." diye yazdı.