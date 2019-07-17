Başkan Erdoğan'dan anlamlı 15 Temmuz paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'la ilgili bir video paylaştı. Başkan Erdoğan'ın 'Milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız.' notuyla paylaştığı video, beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.
Başkan Recep Tayip Erdoğan, Twitter ve YouTube hesaplarından 15 Temmuz'la ilgili bir video paylaşımında bulundu.
Başkan Erdoğan, paylaşımına “Milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız." diye yazdı.
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