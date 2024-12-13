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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bir krizi daha çözebiliriz' teklifi: Türkiye devreye girebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefon görüşmesinde Sudan'la BAE arasındaki anlaşmazlığın giderilmesinde Türkiye'nin devreye girebileceğini söyledi.

AA13 Aralık 2024 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bir krizi daha çözebiliriz' teklifi: Türkiye devreye girebilir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile yaptığı görüşmede, Suriye halkının 13 yıllık insani krizin ardından kendi geleceğine karar verme aşamasına ulaştığını, Türkiye'nin bu sürece katkı vereceğini söylediği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AB'den Türkiye'nin rolüne övgü

Görüşmede, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Ankara Süreci'ni başlattığını, sağlanan mutabakatın bölgenin huzura kavuşması için önemli katkı sağladığını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN DEVREYE GİREBİLECEK

Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye'nin devreye girebileceğini, Sudan'da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin arabuluculuğundaki çözüm Somalililer tarafından olumlu karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının 13 yıllık insani krizin ardından kendi geleceğine karar verme aşamasına ulaştığını, Türkiye'nin bu sürece katkı vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklediğini, geçici hükümetin kuşatıcı, kapsayıcı ve doğru adımlar atması, Suriye halkına hizmet etmesi ve komşularına tehdit oluşturmamaları için bu desteğin devam edeceğini söyledi.

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