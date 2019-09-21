Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerinin katılacağı en büyük diplomasi platformu Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Fox TV muhabirinin Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gizli kararname çıkarıldı" iddiasına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi: Fox TV'yi bir yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu, hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var, önce bunu öğreneceksiniz. Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Müddei kim burada? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mı satılmamış mı bunu ispat etmesi lazım. Burası kira ile bu gruba verilmiştir. 50 milyon dolar buranın bütün bakımı, tamiri bunlara da ayrıca bu harcamanın yapılmasıyla ilgili 25 yıl süreyle de buraya kiralanmıştır. Biz, bir işi yaptığımız zaman ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Buradan ne işçi çıkarılmıştır, ne memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tür yalanlar üzerine bina ettiği için 'Acaba bu yalan bana ne getirir' bunu düşünüyor.