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Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın

Başkan Erdoğan, FOX TV muhabirinin sorduğu, Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'tank palet fabrikasında gizli kararname' iddiasına çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, 'Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın, dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satılmadığını söylüyor. Müddei Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlasın' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerinin katılacağı en büyük diplomasi platformu Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
 
Fox TV muhabirinin Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gizli kararname çıkarıldı" iddiasına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi: Fox TV'yi bir yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu, hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var, önce bunu öğreneceksiniz. Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Müddei kim burada? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mı satılmamış mı bunu ispat etmesi lazım. Burası kira ile bu gruba verilmiştir. 50 milyon dolar buranın bütün bakımı, tamiri bunlara da ayrıca bu harcamanın yapılmasıyla ilgili 25 yıl süreyle de buraya kiralanmıştır. Biz, bir işi yaptığımız zaman ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Buradan ne işçi çıkarılmıştır, ne memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tür yalanlar üzerine bina ettiği için 'Acaba bu yalan bana ne getirir' bunu düşünüyor.

Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Belediyelerden kimse çıkarılmayacak. Eğer belediyelerden birileri çıkarılırsa bana gelsinler" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Şimdi tüm belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili Fox acaba bir haber yapıyor mu? İşçi emekçi kardeşlerimin arkasında duruyor mu? Bunlara yönelik bir gayreti var mı? Murdoch sattı burayı dedik ki herhalde bundan sonra buranın havası değişir, ama hiçbir şey değişmedi. Önce bu yayın politikasını bir defa Fox'un değiştirmesi lazım ki partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verdi. Ama aynı yerde yine tökezleyip duruyor. Çünkü bütün siyasetini yalan politikalar üzerine bina etmiş de onun için." değerlendirmesini yaptı.

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