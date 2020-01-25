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Politika

Başkan Erdoğan'dan deprem açıklaması: Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız

Başkan Erdoğan Elazığ'da olan deprem sonrası açıklama yaparak 'Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız' dedi.

25.01.2020  00:29 - Güncelleme: 25.01.2020  00:39

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumların gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi.

Başkan Erdoğan "Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

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