Başkan Erdoğan'dan depremzedelere hakaret eden muhalefete tepki: Üzerlerine kara bir leke olarak yapışmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Havası sert, insanı mert olan Sivas'ımızı yürekten selamlıyorum. Şu anda 100 bin kişi var. Siyasette ben Sivas'ta böyle bir coşkuyu daha önce yaşamamıştım.

- Masanın etrafında olan bir Sivaslı (Karamollaoğlu) vardı, biz hızlı tren dediğimiz zaman "ne gerek var" diyordu. Ne yazık ki Bay Bay Kemal'in takdimini de o yaptı. Pazar günü bunlara Osmanlı tokadı yaraşır.

- Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı geliştireceğiz. Bunu da Karabağ'ı, Zengezur Koridoru'nu yok sayan CHP Genel Başkanı'na rağmen başaracağız.

- Demir ipek yolu olarak ifade edilen bu hatla dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacağız. Elbette bunları CHP Genel Başkanı gibi can Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil, Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız.

- Türk dünyasına yönelik gayretlerimizi ve terörle mücadelemizi çok yakından bilen Sinan Bey'in aldığı kararın hayırlı olmasını diliyorum.

- Muhsin Yazıcıoğlu'nu daima hayırla, şükranla yad edeceğiz. Onun Türkiye'ye, Türk demokrasisine ve milli iradenin bu topraklarda kök salmasına yaptığı katkıları asla unutmayacağız.

- Gönlümüz tüm seçmenlerin gönlüne mahzar olmayı ister ama farklı tercihlerde bulunan vatandaşlarımıza da asla Bay Bay Kemal gibi hor bakmayız. CHP zihniyetinin yaptığı gibi insanımıza "cahil" demenin bizim kitabımızda yeri yoktur.

- Sırf istedikleri sonuç sandıktan çıkmadığı için "milletin karnı toggmuş" diye manşet atmak ne basın özgürlüğüne ne de insanlığa yakışır. Ya Bay Bay Kemal siz Togg'u yapamadınız.

- Depremzede vatandaşlarımıza hakaretleri gördük. 14 Mayıs'tan sonra depremzede vatandaşlarımıza yapılanlar muhalefetin üzerinde kara bir leke olarak yapışmıştır. Çıkıp milletten özür dilemek yerine bu rezillikleri ısrarla görmezden gelmişlerdir.

- CHP Genel Başkanı 'Gandi Kemal' olarak başladığı siyasi yolculuğunu 'Nazi Kemal' olarak bitirecek. Bu hakaretlerin bu densizliklerin hepsi kaybedeceklerini anlayanların son çırpınışlarıdır.

- 14 Mayıs'tan önce terör elebaşları Kandil'den video çekerek CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Ne yaparlarsa yapsınlar iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücü ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler.