Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken MİUS mesajı! ''Dünyanın 1 numarası...''

13 Eylül 2021 Pazartesi 15:40 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

Yaklaşık 12 bin kişiyle istihdam sağlayan Şişecam'ın pazar payı 86 yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor. Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri vardır.

TARİHİ ADIMLAR ATTIK

2002 Türkiye'si krizin, terörün, belirsizliğin çaresizliğin tıpkı karabasan gibi ülkemizin üstüne çöktüğü bir yıldı. Türk ekonomisini prangalarından, Türk siyasetini de vesayet zincirlerinden kurtarmak için bir çok tarihi adım attık. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha demokratik bir ülke idealinden hiçbir zaman vazgeçmedik. Bir dönem krizlerle anılan ülkemizi en büyük ekonomi ve kalkınma hamleleriyle tanıştırdık. Tabanca mermisi bie yapmayan bir ülkeyken bugün kendi füzesini, insansız hava aracını yapan bir ülke konumuna geldik. Türkiye'nin ortalama büyüme oranını yüzde yüzde 1'in altından aldık, yüzde 5 seviyesine getirdik.

'TÜRKİYE'DE FABRİKA YOK' DİYEREK HAKARET ETMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR

Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok' diyerek sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor. Onlar görmese de, anlamasa da, dile getirmese de tüm bu yatırımlar salgın döneminde meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'yi bir numaralı ülke haline getiriyoruz.

Akıncı ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz.

TEKNOFEST 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'ndan başlıyor.