Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Türkiye'yi daha ileriye taşıyalım Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne katılan muhalefet partilerinin genel başkanları ve gençlerle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.