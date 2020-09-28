Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tüm dünyaya ilan ettik

AA 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:22 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:22

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.



Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

'TÜRKİYE AKDENİZ'DE MİSAFİR DEĞİL, EV SAHİBİDİR'

Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır. Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Burada tarih boyunca olduğu gibi bugün de misafir değil ev sahibiyiz. Akdeniz'de yapılan her hamlenin, atılan her adımın ülkemizin güvenliğine, hak ve menfaatlerine doğrudan etkisi bulunuyor.

Akdeniz büyük ailemizin çatısı, yuvasıdır. Akdeniz'de Osmanlı barışının mirasçısı olarak, gerilimden değil barıştan yanayız.

YUNANİSTAN'IN SEVİLLA HARİTASINA TEPKİ

Neymiş, Sevilla haritası. Kim nerede ve nasıl çekti bu haritanın çizgilerini. Biz de istersek şu an İstanbul ve Marmara Üniversite ile böyle bir çalışma yapabiliriz.

Akdeniz'deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebiliriz. Türkiye ve KKTC'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz.

Özellikle Avrupa Birliği, diplomasi fırsatlarını değerlendirmediği gibi Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin şımarıklıklarına boyun eğdi.

Doğu Akdeniz'de tehdit, baskı ve şantaj diline boyun eğmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik.